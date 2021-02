Sport Business : les Lakers cherchent un nouveau sponsor maillot

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les 'Los Angeles Lakers' sont à la recherche d'un nouveau partenaire maillot pour la saison prochaine. Pour parvenir à ses fins, la franchise californienne a sélectionné Sportfive (ex Lagardère Sports and Entertainment) en tant qu'agence tierce. Sportfive, désormais contrôlé par le fonds américain HIG Capital et les Lakers n'ont pas davantage communiqué sur les termes du contrat.

La société de commerce électronique Wish figure actuellement sur le maillot des Lakers, champions NBA 2020, mais le contrat prend fin après la saison en cours. La valeur du sponsoring maillot de l'équipe de Lebron James pour la saison 2019-2020 est estimée à 199 millions de dollars par Nielsen Sports. La marque qui s'affiche sur la tenue de l'une des équipes sportives les plus médiatisées au monde a l'assurance de toucher une audience mondiale massive que ce soit via les réseaux sociaux ou la diffusion de la NBA aux quatre coins du monde.

🗺 SPORTFIVE teams up with the @Lakers world. The 17-time NBA Champion will lean on the agency's international expertise to identify and secure partnerships for their jersey patch and in new global markets. pic.twitter.com/FdcMteX8IG — SPORTFIVE (@sportfiveagency), via Twitter

"Nous considérons les Lakers comme une marque mondiale avec une présence internationale", a déclaré Tim Harris, président des opérations commerciales des Lakers. "Il est important pour nous de nous associer avec une agence dont la portée est à la hauteur de notre ambition. Sportfive comprend les valeurs de l'organisation des Lakers et notre désir de trouver un sponsor de maillot qui s'aligne sur ces valeurs".