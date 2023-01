Sport Business : les droits TV du foot allemand refont parler

(Boursier.com) — Au tour de l'Allemagne ? La Deutsche Fussball Liga GmbH serait prête à reprendre les discussions avec des sociétés de capital-investissement concernant la vente d'un ensemble de droits TV via une société dédiée. Selon les sources de 'Bloomberg', la DFL devrait officialiser cette reprise lors d'une réunion régulière début février.

L'organisme qui supervise les deux principales divisions de la Bundesliga explore depuis plus d'un an les moyens de bénéficier de l'injection de capitaux et d'expertises externes. 'Bloomberg' avait rapporté l'année dernière que la DFL pourrait céder jusqu'à 20% d'une entité dédiée aux droits domestiques et internationaux de la Bundesliga, qui pourrait être valorisée environ 18 milliards d'euros. Comme le rappelle l'agence, les efforts antérieurs pour conclure un accord ont échoué malgré le vif intérêt de sociétés de capital-investissement telles qu'Advent International, Blackstone, CVC Capital Partners, EQT AB et KKR & Co.

Les délibérations du groupe de travail de la DFL chargé d'étudier de nouveaux investissements potentiels sont en cours et aucune décision finale n'a été prise sur la taille, la structure ou le calendrier d'un accord, ont précisé les sources de l'agence. Nul doute qu'en cas d'accord pour cette nouvelle structure, le foot allemand devrait voir ses droits TV s'envoler.