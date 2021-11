Sport Business : le 'Staples Center' de Los Angeles va devenir la 'Crypto.com Arena'

(Boursier.com) — Feu le 'Staples Center'. L'une des plus célèbres salles de sport au monde qui héberge les franchises NBA des Los Angeles Lakers et des Clippers ainsi que l'équipe de NHL des Kings va changer de nom. A compter de noël, il faudra l'appeler la 'Crypto.com Arena'. La société basée à Singapour active dans les devises virtuelles a acquis les droits d'appellation de l'arène auprès de son propriétaire, la société de divertissement AEG, pour plus de 700 millions de dollars, selon le 'Los Angeles Times'. Un montant qui fait de ce contrat sur 20 ans l'un des plus importants de l'histoire du sport. Cet accord fait également de Crypto.com un partenaire officiel de crypto-monnaies des Los Angeles Lakers et des LA Kings.

The Staples Center is getting a new name for Christmas: https://t.co/mhGS4GcaVG Arena. > >The home of the Lakers, Clippers, Kings and Sparks will wear the new name for 20 years under a deal between the Singapore cryptocurrency exchange and AEG.https://t.co/mFZcEZCEQo

— Iliana Limón Romero (@LAT_Iliana), via Twitter

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à AEG et d'investir à long terme dans cette ville, en commençant par la Crypto.com Arena au coeur du centre-ville, et d'utiliser notre plateforme de manière nouvelle et créative afin que les crypto-monnaies puissent alimenter l'avenir du sport, du divertissement et de la technologie de classe mondiale pour les fans de LA et du monde entier", a déclaré Kris Marszalek, co-fondateur et CEO de Crypto.com.

Alors que les Los Angeles Clippers auront d'ici trois ans une nouvelle salle, l'avenir des Lakers se jouera désormais à la 'Crypto.com Arena'.