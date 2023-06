Sport Business : le PGA Tour va fusionner avec son concurrent saoudien LIV Golf

(Boursier.com) — L 'Arabie saoudite poursuit son offensive dans le monde du sport. Le PGA Tour a accepté de fusionner avec son rival LIV Golf dans le cadre d'un accord qui mettrait fin aux litiges en cours entre les deux parties. Les deux entités ont signé un accord qui combinerait les activités commerciales et les droits du PGA Tour et de LIV Golf dans une nouvelle société à but lucratif, qui n'a pas encore été nommée. L'accord comprend le DP World Tour, également connu sous le nom de European PGA Tour.

LIV Golf est soutenu par le Fonds d'investissement public (Public Investment Fund) d'Arabie saoudite, une entité contrôlée par le prince héritier saoudien. Le PIF est prêt à investir des milliards de nouveaux capitaux dans la nouvelle entité, a rapporté David Faber de 'CNBC'. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

La nouvelle entité mettra en oeuvre un plan pour développer ces activités commerciales combinées, susciter un plus grand engagement des fans et accélérer les initiatives de croissance déjà en cours, précisent les deux parties dans un communiqué commun. "Après deux ans de perturbations et de distractions, c'est un jour historique pour le jeu que nous connaissons et aimons tous", déclare le commissaire du PGA TOUR, Jay Monahan. "Ce partenariat transformationnel reconnaît la force incommensurable de l'histoire, de l'héritage et du modèle pro-compétitif du PGA TOUR et combine avec lui le DP World Tour et le LIV - y compris le concept de golf d'équipe - pour créer une organisation qui profitera aux joueurs de golf, aux partenaires commerciaux et caritatifs et aux fans ".