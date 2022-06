Sport Business : le FC Barcelone pourrait céder une partie de ses droits TV à Bank of America

(Boursier.com) — En grandes difficultés financières, le FC Barcelone serait en pourparlers pour vendre une partie de ses droits TV à Bank of America pour 600 millions d'euros. Le club catalan était en négociations avancées avec la société de capital-investissement CVC Capital Partners pour céder 8% de ses droits de diffusion mais a décidé de se retirer des négociations et analyse maintenant la proposition alternative de BofA, rapporte le site d'information 'El Confidencial'. Les membres du club doivent voter le 16 juin sur un plan de vente de 25% des droits TV, selon le journal ibérique. Par ailleurs, Goldman Sachs a déclaré à El Confidencial qu'il était en pourparlers avec le club pour étendre son soutien financier. La banque américaine a déjà accordé un prêt de 525 ME au FC Barcelone.