Sport Business : la Premier League signe un accord de diffusion avec Tencent en Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Premier League va de nouveau être visible en Chine. Moins de deux semaines après avoir mis fin, avec deux ans d'avance, à un accord de 650 millions de livres (861,6 M$) avec le service de streaming chinois PPTV, le championnat anglais a signé un accord de diffusion d'un an avec la chaîne Tencent Sports. "A partir du samedi 19 septembre, les supporters chinois pourront suivre en direct les 372 matches restants de la Premier League", a déclaré la Premier League.

La ligue anglaise a précisé que les supporters pourront également obtenir des mises à jour et des informations sur les clubs et les joueurs via les plateformes numériques de Tencent, notamment WeChat, QQ.com, Tencent Video, Penguin Live App, Tencent News App, Tencent Sports App et Kan Dian.

La valeur du nouveau contrat avec Tencent n'a pas été révélée mais le 'Financial Times' évoque un montant inférieur à celui conclu avec PPTV. Il s'agit en tous cas d'une bonne nouvelle pour le championnat le plus lucratif au monde et ses clubs, dont les finances ont été mises à mal par la suspension de la ligue à la suite de la pandémie de coronavirus. D'autant que si la nouvelle saison vient de débuter, les matchs se déroulent toujours à huis clos, privant les clubs d'importantes recettes.