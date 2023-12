Sport Business : la Bundesliga espère encore vendre ses droits TV à des sociétés de private-equity

(Boursier.com) — Changement à venir en Allemagne ? Les dirigeants des clubs de football professionnels allemands auraient voté en faveur d'une éventuelle vente des droits de télévision à des sociétés de private-equity. Au moins 24 équipes de la DFL (Deutsche Fussball Liga) se seraient prononcées pour continuer à explorer un éventuel accord avec des groupes de capital-investissement, croit savoir 'Bloomberg' en citant des sources confidentielles. L'agence a rapporté pour la première fois en novembre que l'instance dirigeante du football allemand entamait une troisième tentative de levée de capitaux externes. La DFL avait abandonné un processus antérieur après l'opposition de certains supporters et équipes.

Les sociétés de PE, notamment Blackstone, EQT et CVC Capital Partners, ont soumis des offres pour acquérir une participation minoritaire dans un véhicule qui détiendrait les droits de diffusion des plus grandes ligues de football allemandes, ont déclaré le mois dernier à l'agence des personnes proches du dossier. Advent International serait également intéressé. La DFL chercherait à obtenir des offres pouvant atteindre 1 milliard d'euros pour une participation pouvant atteindre 8%, selon un document consulté par 'Bloomberg'. Les soumissionnaires doivent provenir de pays occidentaux, selon le document, ce qui signifie que les investisseurs du Moyen-Orient ou de Chine seraient exclus. La DFL se réserverait également le droit d'exclure les prétendants détenant une participation de plus de 10% dans une ligue rivale.

Les dirigeants des plus grandes ligues de football européennes ouvrent leurs portes à de nouveaux investisseurs. Certains ont déjà levé des fonds en vendant des participations dans des véhicules détenant les droits de diffusion de leurs championnats respectifs. La Premier League a vendu la semaine dernière les droits de diffusion du foot anglais au Royaume-Uni pour une période de quatre ans et 6,7 milliards de livres sterling (8,4 milliards de dollars), principalement à ses plus grands partenaires existants, Sky Sports et TNT Sports, dans le cadre d'un accord qui consolide sa position de franchise sportive la plus lucrative d'Europe.