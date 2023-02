Sport Business : Jahm Najafi prêt à racheter Tottenham pour plus de 3 milliards de livres

(Boursier.com) — En attendant la vente de Manchester United que se disputent le Qatar et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, un autre grand club anglais pourrait bientôt changer de propriétaire. Selon les sources du 'Financial Times', le milliardaire irano-américain Jahm Najafi prépare une offre d'achat de 3,75 milliards de dollars pour reprendre Tottenham Hotspur.

J.Najafi, qui est le président de MSP Sports Capital, travaille avec un consortium d'investisseurs pour structurer l'offre et est à quelques semaines d'approcher officiellement le propriétaire des Spurs, Joe Lewis, et le président du club de football, Daniel Levy, précisent les sources du quotidien. L'offre est structurée de manière à ce que MSP et ses partenaires proposent 70% du prix d'achat, tandis que les bailleurs de fonds du Golfe, principalement d'Abu Dhabi, apporteraient les 30% restants. Les Spurs ont essuyé une perte nette de 50 millions de livres sterling sur l'exercice clos fin juin 2022 pour des revenus de 444 M£.

J.Najafi était jusqu'à présent principalement connu dans le monde du sport en tant qu'actionnaire minoritaire des Phoenix Suns, l'équipe de NBA, qui vient d'être rachetée dans le cadre d'un accord de 4 milliards de dollars.