Sport business : eToro devient partenaire principal de l'AS Monaco

Crédit photo © Boursier

(Boursier.com) — eToro , plateforme globale d'investissement multi-actif, renforce son partenariat avec l'AS Monaco, pour devenir partenaire principal du Club. Dans le cadre de cette évolution, eToro, ne sera plus "derrière" l'AS Monaco mais s'affichera désormais sur "l'avant" du maillot Rouge et Blanc pour les matchs de Ligue 1 Uber Eats.

Après un exercice 2020-2021 placé sous le signe de la croissance, de la compétitivité et de l'innovation pour les deux entités, l'AS Monaco se réjouit du développement de cette collaboration entamée il y a tout juste un an. Ce partenariat illustre l'intérêt d'eToro à enrichir son engagement auprès des supporters de l'AS Monaco et souligne sa volonté d'enrichir sa présence sur le territoire du Championnat de France.