Sport Business : de nouveaux très gros contrats de sponsoring en NBA

(Boursier.com) — Les Los Angeles Clippers ont trouvé un nouveau partenaire financier de choix pour rentabiliser leur future arène, l'Intuit Dome'. La franchise détenue par Steve Ballmer a en effet annoncé avoir conclu un accord avec la société de services financiers "verts" Aspiration en vertu duquel cette dernière figurera sur des panneaux publicitaires autour de la salle et sur d'autres supports marketing, dont certains sont liés à la lutte contre le changement climatique et à la réduction de l'empreinte carbone personnelle des supporters. Si les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, des personnes ayant connaissance du deal ont indiqué à 'CNBC' qu'il dépassait les 300 millions de dollars.

Une salle à 1,2 Md$ à rentabiliser pour les Clippers

Les Clippers ont déjà annoncé en début de mois avoir signé un partenariat de naming de très long terme (23 ans) avec la société de logiciels financiers Intuit. Un accord estimé à plus de 500 M$ qui permettra à la firme cotée sur le Nasdaq de donner son nom à la nouvelle salle des Clippers, dont le coût est évalué à plus de 1,2 milliard de dollars.

Webull veut se faire connaître avec les Brooklyn Nets

Une autre franchise fait parler d'elle ce lundi dans le monde de la NBA : les Brooklyn Nets. L'équipe de New York a dévoilé l'un des plus importants 'contrats maillot' de la ligue avec Webull. Les termes de l'accord n'ont pas été précisés, mais des personnes proches de la NBA ont indiqué à 'CNBC' que la plate-forme de négociation électronique avait accepté de payer environ 30 millions de dollars par an pour figurer sur le maillot de l'équipe de Kevin Durant et James Harden. Webull est une plateforme de trading en ligne dont le siège est à New York et qui appartient à la holding chinoise Fumi Technology. Elle fait concurrence à des courtiers en ligne comme Robinhood avec ses offres sans commission et est valorisée plus d'un milliard de dollars, selon PitchBook.

"C'est le moment pour nous de faire savoir au monde que nous sommes un acteur, une grosse affaire dans le monde de l'investissement de détail", a déclaré Anthony Denier, PDG de Webull Financial. "Au cours des dernières années, nous sommes volontairement restés sous le radar en termes de marketing et de profil, en construisant la plateforme et en développant notre base de clients".