Sport Business : CVC Capital Partners et Advent visent ensemble la Serie A

Sport Business : CVC Capital Partners et Advent visent ensemble la Serie A









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un premier temps opposées, les sociétés de capital-investissement CVC Capital Partners et Advent International prépareraient désormais une offre commune de 1,3 milliard d'euros pour prendre une participation minoritaire dans la ligue italienne de football ou plus exactement dans une nouvelle société qui gérerait les droits de diffusion de la Serie A. Selon les informations du 'Financial Times', la proposition conjointe des deux géants du capital-investissement valoriserait l'entité dédiée près de 13 milliards d'euros.

Pour boucler la transaction, les soumissionnaires devront obtenir le soutien de 14 des 20 clubs de la ligue pour créer une nouvelle société et, si celle-ci est acceptée, 15 clubs devront alors se prononcer en faveur de leur offre plutôt que de celle de leurs rivaux. Dans le cadre de l'offre commune, CVC détiendrait la moitié des parts, Advent 40% et Fondo FSI le reste, précise le FT. Une décision finale est attendue au cours des prochaines semaines.

La Serie A, qui cherche à augmenter ses revenus et à surmonter la crise du coronavirus, a demandé aux investisseurs de soumettre des offres pour acquérir une participation allant jusqu'à 15% de cette nouvelle société. Le 'Calcio' a généré des revenus d'environ 2,5 milliards d'euros lors de la saison 2018-2019, dont près de 60% proviennent des droits TV.