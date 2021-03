Sport Business : CVC Capital investit dans le Tournoi des Six Nations

(Boursier.com) — CVC Capital mise sur le rugby européen. Six Nations Rugby, l'organisme officiel chargé d'organiser le Tournoi annuel des Six Nations et les Internationaux d'automne, et le fonds de capital-investissement ont noué un partenariat stratégique à long terme visant à développer davantage le Tournoi et les matchs Internationaux d'automne au profit des joueurs, des supporters et de la communauté du rugby au sens large sur le long terme. Aux termes de l'accord, le Fond VII de CVC (CVC Fund VII) investira jusqu'à 365 millions de livres (425 millions d'euros) pour une part de 1/7ème dans Six Nations Rugby, en collaboration avec les fédérations de rugby d'Angleterre, de France, d'Irlande, d'Italie, d'Écosse et du Pays de Galles, qui conserveront ensemble une participation de 6/7èmes.

Six Nations Rugby and CVC Announce Long-Term Strategic Partnership https://t.co/Su2XBmKolw

— Guinness Six Nations (@SixNationsRugby), via Twitter

L'investissement du CVC Fund VII sera versé aux six fédérations sur une période de cinq ans, reflétant la nature à long terme du partenariat. Cet investissement en capital, associé à la croissance attendue des tournois (masculins, féminins et des moins de 20 ans), aidera les fédérations à soutenir le développement du rugby à tous les niveaux dans leurs territoires respectifs au cours des années à venir, précise CVC.