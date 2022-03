Sport Business : Centricus proposerait plus de 3 milliards de livres pour racheter Chelsea

(Boursier.com) — Centricus Asset Management, associé à deux gérants de fonds spéculatifs, proposerait plus de 3 milliards de livres (3,9 milliards de dollars) pour reprendre Chelsea. "Si notre offre aboutit, Centricus se concentrera sur la garantie que le Groupe CFC continue d'atteindre l'excellence sportive, un haut niveau de soutien communautaire, une gouvernance transparente, une durabilité financière, un engagement des fans et une gestion exemplaire", a déclaré la société britannique dans un communiqué. Selon les sources de 'Bloomberg', Centricus, qui collabore sur ce dossier avec Jonathan Lourie de Cheyne Capital et Bob Finch de Talis Capital, a envoyé sa proposition à The Raine Group, la banque d'investissement basée à New York qui examine toutes les offres pour le club londonien.

Chelsea a été mis en vente par son propriétaire milliardaire russe Roman Abramovitch après que ce dernier eut fait l'objet de sanctions de la part du gouvernement britannique pour ses liens présumés avec le président Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine par Moscou. D'autres grands noms du capital-investissement seraient sur le dossier. Mais le processus pourrait être plus compliqué que prévu alors que le 'Daily Mail' a rapporté que R.Abramovich pourrait refuser toute offre d'un pays - y compris les États-Unis et le Royaume-Uni - qui a sanctionné les oligarques russes. Tout candidat potentiel a jusqu'à vendredi pour déposer son offre.