Sport Business : beIN Sports reste le diffuseur de la Premier League au Moyen-Orient

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pendant que la LFP négocie avec Mediapro pour limiter les dégâts en France, beIN Media Group et la Premier League ont prolongé de trois ans leur accord de diffusion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). L'accord, qui porte sur les saisons 2022 à 2025, permettra à beIN Sports de retransmettre les 380 matches en direct de chaque saison de Premier League dans 24 pays de la région. La chaine qatarie diffuse le football anglais dans la zone depuis 2013. Si le montant du contrat n'a pas été dévoilé, une somme de 500 millions de dollars est évoquée dans la presse.

Premier League extends partnership with @beINSPORTS as the #PL's Middle East North Africa 2025 More: https://t.co/TWsoFJ4fdJ pic.twitter.com/gbwGgSM7Z6 — Premier League Communications (@PLComms), via Twitter

Le président du beIN Media Group, Nasser Al-Khelaifi, également patron du PSG, a déclaré : "Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat de longue date et de confiance avec la Premier League jusqu'en 2025. Cet accord démontre que les titulaires de droits qui font le plus pour protéger leur propriété intellectuelle font aussi le plus pour protéger la valeur de leurs droits médiatiques".