Sport Business : 777 Partners officialise le rachat d'Everton

(Boursier.com) — Comme attendu, Everton Football Club va passer sous pavillon américain. 777 Partners LLC va acquérir 94,1% du club de Premier League auprès de Farhad Moshiri, selon un communiqué. L'accord intervient après des mois de discussions entre le propriétaire et des acquéreurs potentiels du club de Liverpool, qui fait face à des difficultés financières en dehors du terrain mais aussi à une série de mauvaises performances sportives.

La société d'investissement américaine basée à Miami met ainsi les pieds en Angleterre, dans la ligue de football la plus riche d'Europe, après avoir injecté de l'argent dans plusieurs clubs de football aux quatre coins de la planète, de la Belgique en passant par le Brésil, l'Italie et l'Allemagne, où elle a acquis une participation majoritaire dans le Hertha Berlin SC.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club's shares. >— Everton (@Everton), via Twitter

"Notre objectif principal est de travailler avec les fans et les parties prenantes pour développer l'infrastructure sportive et commerciale pour les équipes masculines et féminines qui produiront des résultats pour les futures générations de supporters d'Everton", a déclaré 777. " Nous nous engageons à collaborer avec la communauté locale sur le long terme, en travaillant sur des projets importants tels que le développement de Bramley-Moore Dock en tant que stade de classe mondiale".

Everton FC, l'un des membres fondateurs de la Ligue anglaise de football dans les années 1880, a évité de peu la relégation au cours des deux dernières saisons et réalise un début de saison 2023-2024 catastrophique avec un seul nul et trois défaites. Il est l'un des rares clubs à n'avoir jamais été relégué en seconde division. Everton FC évolue depuis 1892 à Goodison Park, ce qui en fait l'un des plus anciens terrains réservés spécifiquement au football. Mais un nouveau stade ultramoderne est en train de sortir de terre sur Bramley-Moore Dock à Liverpool.