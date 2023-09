Sport Business : 777 Partners devrait racheter Everton

(Boursier.com) — Un nouveau club de Premier League devrait passer sous pavillon américain. Everton Football Club est sur le point d'être racheté par 777 Partners LLC après des mois de discussions entre les parties, selon une personne proche des négociations citée par 'Bloomberg'. Le propriétaire du club, Farhad Moshiri, qui a investi des centaines de millions de livres dans l'équipe basée à Liverpool, devrait se retirer avec une fraction de l'argent qu'il a investi, selon la source. Un accord pourrait être annoncé dès aujourd'hui.

La société d'investissement américaine basée à Miami a déjà mis de l'argent dans plusieurs clubs de football aux quatre coins de la planète, de la Belgique en passant par le Brésil, l'Italie et l'Allemagne, où elle a acquis une participation majoritaire dans le Hertha Berlin SC.

Everton FC a évité de peu la relégation au cours des deux dernières saisons et réalise un début de saison 2023-2024 catastrophique avec un seul nul et trois défaites. Il est l'un des rares clubs à n'avoir jamais été relégué de la Premier League, la ligue de football la plus riche d'Europe. Everton FC évolue depuis 1892 à Goodison Park, ce qui en fait l'un des plus anciens terrains réservés spécifiquement au football. Mais un nouveau stade ultramoderne est en train de sortir de terre sur Bramley-Moore Dock à Liverpool.