SpineGuard : amélioration de l'EBITDA de 23% au S1

(Boursier.com) — SpineGuard annonce un EBITDA qui s'améliore de 23% à -661 KE au S1 2021, contre -854 KE au S1 2020. Le résultat opérationnel s'améliore également de 32% à -782 KE, contre -1.153 KE au 30 juin 2020. Les charges opérationnelles courantes de la Société s'établissent à 2.506 KE sur les 6 premiers mois de l'année contre 2.472 KE au premier semestre 2020, soit une augmentation limitée à 34 KE, fruit du bon contrôle des dépenses opérationnelles notamment commerciales, marketing et de 'R&D'.

Le taux de marge brute de 81,5% au 30 juin 2021 contre 84,1% au 30 juin 2020 reste très solide. Son évolution s'explique essentiellement par la stabilité globale du prix de vente moyen ; par des variations conjoncturelles sur les prix de revient des produits fabriqués et des frais associés ainsi que par une provision sur produits obsolètes sur les stocks dits de "dépôt" aux Etats-Unis à hauteur de 41 KE.

Encore impacté par l'épidémie de Covid 19, le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 2.227 KE, en hausse de 4% à taux de change constant et en baisse de 2% à taux de change réel par rapport à la même période en 2020. Le chiffre d'affaires aux États-Unis a reculé de 8% à taux de change constant (-16% à taux réel) à 1.575 KE au S1 2021 vs. 1.864 KE au S1 2020. Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires a augmenté à 652 KE vs. 411 KE au S1 2020 (+59%).

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a lui progressé de 39% à taux constant (31% à taux réel), 22% aux États-Unis à taux constant (13% à taux réel) et 146% dans le reste du monde. 2.731 unités DSG ont été vendues au S1 2021 vs. 2.422 au S1 2020, dont 1.293 unités aux États-Unis, soit 47% du total des unités vendues.

Le besoin en fonds de roulement au 30 juin 2021 s'établit à -246 KE contre -176 KE au 31 décembre 2020. La trésorerie au 30 juin 2021 ressort à 5.137 KE contre 1.222 KE au 31 décembre 2020.

Cette évolution s'explique notamment par :

- La consommation de trésorerie liée à l'exploitation qui s'élève à -620 KE sur le 1er semestre 2021 contre -436 KE au premier semestre 2020.

- L'utilisation des lignes de financement obligataire (BSAR) pour 5.300 KE brut répartis sur le semestre ayant conduit à un renforcement significatif des fonds propres consolidés à près de 4.359 KE au 30 juin 2021 contre -9 KE au 31 décembre 2020.

- Le paiement des intérêts des emprunts obligataires souscrits auprès des sociétés Norgine Venture, Harbert European Growth à hauteur de 156 KE.

- Suite à la sortie de la procédure de sauvegarde en France et à l'accord mis en place avec les créanciers, le remboursement du capital dû des emprunts obligataires a repris et s'est élevé à 256 KE sur le semestre.

Perspectives

La position de trésorerie au 31 août 2021 atteint 6,2 ME, s'y ajoute la disponibilité sécurisée du financement en BSAR de 5 ME, pour un total de 11,2 ME. Au regard de la position de trésorerie, de la disponibilité des BSAR, ainsi que du volume d'affaires récurrent attendu, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu'à fin 2023.

SpineGuard se concentre sur les priorités suivantes qu'elle entend mener à bien en investissant de manière sélective tout en restant proche de l'équilibre :

1. Accroître l'activité commerciale avec le lancement de l'interface DSG-Connect.

2. Accélérer la mise en oeuvre de la technologie digitale DSG en robotique chirurgicale à travers le déploiement d'algorithmes d'intelligence artificielle, de nouvelles démonstrations scientifiques et de nouveaux brevets.

3. Intensifier le co-développement d'une nouvelle génération d'instruments dentaires intégrant la technologie DSG en collaboration avec la société ConfiDent ABC.

4. Affirmer son virage technologique et aboutir à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques notamment pour l'application robotique de DSG.

Prochain communiqué financier : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021, le 14 octobre 2021 après clôture des marchés.