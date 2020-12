Spie : Shell confie au groupe un nouveau contrat pour la maintenance complète de son usine d'huile lubrifiante de Bangkok

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Le groupe Shell vient de confier à Spie Oil & Gas Services, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, un nouveau contrat pour la maintenance corrective de son usine d'huile lubrifiante de Bangkok.

Cette attribution fait suite au renouvellement par Shell de son contrat de maintenance préventive avec Spie pour la même usine en juin 2020. Ces deux contrats viennent confirmer le savoir-faire de SPIE Oil & Gas Services dans l'offre de services intermédiaires - une expertise développée pour la première fois en Thaïlande, et ce spécifiquement pour l'usine d'huile lubrifiante de Shell à Bangkok.

Suite au travail de qualité fourni par les équipes de SPIE Oil & Gas Services dans le cadre du contrat de maintenance préventive, Shell a invité la filiale à participer à son appel d'offres pour un contrat de maintenance corrective concernant la même usine. Signé en juin 2016 et renouvelé pour cinq ans en juin 2020, le contrat initial consiste essentiellement en des opérations de maintenance préventive de routine, effectuées régulièrement sur des équipements en fonction afin de réduire les probabilités de panne. L'année 2019 s'est avérée particulièrement fructueuse pour l'équipe, SPIE Oil & Gas Services Thailand ayant atteint 100% des objectifs d'entretien préventif chaque mois, et 100.000 heures de travail sans incident entraînant un arrêt de travail (LTI).

Le contrat de maintenance corrective de cinq ans, effectif depuis juillet 2020, inclut l'entretien et la réparation de tous les outils mécaniques et électriques de l'usine de mélange d'huile lubrifiante de Bangkok. Sont concernés les équipements suivants : réservoirs, pompes, convoyeurs, soupapes, systèmes de sécurité et imprimantes industrielles. Pour maintenir la productivité de l'usine à son maximum et éviter des pénuries d'huile lubrifiante, l'entretien correctif doit être rapide, efficace et minutieusement planifié. Une tâche importante et exigeante, étant donné que les opérations sur site se déroulent 24/7 - à quelques exceptions près, lorsque des réparations importantes sont requises...