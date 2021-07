Spie partenaire de la montagne pyrénéenne

Crédit photo © Spie

La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, intervient sur l'ensemble du massif pyrénéen et accompagne stations et entreprises locales pour réussir la saison d'été.

Acteur de référence pour les installations et rénovations électriques, la division Tertiaire de SPIE vient de débuter les travaux liés à l'extension d'un bâtiment de l'Observatoire du Pic du Midi. Ce contrat impose des conditions de travail atypiques : acheminement des matériaux en hélicoptère, montée des équipes sur place dépendante d'une météo très changeante et un travail à 2 876 mètres d'altitude. Sur place, les collaborateurs de SPIE participent à la réhabilitation des espaces de vie des chercheurs et étudiants et à l'aménagement autour du tout dernier télescope.

En parallèle, les équipes sont mobilisées sur d'autres missions liées à la saison d'été. Elles interviennent auprès de plusieurs sites d'hébergement touristiques (Plateau de Beille, résidence Les Balcons du Soleil à la station de Peyragudes, centre de vacances de Néouvielle) et également au sein des stations. C'est le cas notamment des stations de Gourette, de Peyragudes ou encore du plateau de Beille où SPIE réalise les installations électriques d'alimentation des canons à neige et réhabilitent les installations électriques de l'espace nordique dans lequel se trouvent le ski club, l'école de ski, l'espace VTT, les boutiques et les restaurants.

"L'expertise technique en matière de génie électrique, la connaissance pointue de la haute montagne, ainsi que l'ancrage régional de SPIE nous permettent d'être reconnus dans ces territoires", indique Pierre Angelini, chef de département à la division Tertiaire de SPIE.

Des services portés par la passion de la montagne

Grâce à ses implantations de proximité et à son expertise reconnue, la division Tertiaire a développé au fil des ans une expertise unique qui en fait un partenaire privilégié des refuges de hautes montagnes. Technicité et optimisation rigoureuse du temps et des équipements sont les prérequis pour ceux qui évoluent dans des conditions de travail uniques. Souvent accessibles uniquement en hélicoptère, ces zones reculées contraignent les collaborateurs qui passent souvent plusieurs jours sans redescendre dans les vallées.

Les équipes dédiées à ces chantiers partagent une véritable passion pour les activités de montagne et se placent au rang d'experts engagés, proches du terrain et de leurs clients. Leur expérience en matière de préparation, d'anticipation des besoins, de savoir-faire, d'ingénierie et d'approvisionnement du matériel, leur permet d'intervenir vite et efficacement et de limiter les différents aléas rencontrés lors des semaines de chantier. Cette année, ce sont notamment les refuges du Wallon Marcadau, d'Aygues Cluses et les Cayolar d'Iraty qui font appel à leur expertise.

L'ancrage local des agences de SPIE permet ainsi aux acteurs du secteur de la montagne d'avoir un prestataire de proximité qui contribue au développement de la "montagne 4 saisons" destinée à assurer l'avenir touristique des massifs.