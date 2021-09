Spie ICS installe son nouveau centre de services managés national au coeur du parc technologique Inovallée

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce le transfert de son centre de services et d'expertises national vers le parc technologique Inovallée (38). Ce déménagement confirme la croissance des activités de services managés pour cette ESN qui a choisi de maintenir en France l'ensemble de ses activités.

D'une superficie de près de 2.000 m2 et accessibles aux mobilités douces, ces nouveaux locaux conjuguent innovation, performance et bien-être des collaborateurs. Officiellement inaugurés cet automne, ils accueillent le cockpit de supervision du centre de services et d'expertise de SPIE ICS, qui permet de veiller en temps réel sur les 80 500 points de contrôle des clients du centre, depuis un mur d'écrans de 10 mètres d'ouverture.