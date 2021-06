Spie CityNetworks mise sur le digital et booste son excellence opérationnelle au service des clients

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a initié depuis deux ans une démarche de transformation digitale de l'ensemble de ses activités.

En s'appuyant sur son partenariat avec Daxium, la filiale a créé un hub digital et automatisé l'ensemble de ses process métiers, au travers de modules accessibles directement sur smartphone.

Qualité et réactivité améliorées grâce au numérique intégré sur smartphone

SPIE CityNetworks, dédiée aux réseaux d'énergie & numériques, aux services à la cité, au transport et à la mobilité, a lancé en 2019 avec son partenaire Daxium (plateforme no-code) un projet de transformation numérique de l'ensemble de ses métiers. L'objectif était de simplifier, automatiser et harmoniser le temps de saisie et de reporting des collaborateurs. "Les résultats ont été très rapides et ont permis de supprimer des "irritants" administratifs, d'optimiser nos interventions avec des modes opératoires précis, de gagner en qualité de suivi et en temps de remontée et de partage d'informations avec nos clients" commente le groupe.

"Nous avons mis en place des formulaires en ligne pour permettre aux chefs de chantier de générer via leur smartphone des rapports d'activité ou comptes rendus en temps réel, afin de réduire les tâches administratives", explique Daniel?Beaubouchez, responsable digitalisation et innovation chez?SPIE?CityNetworks. "Nous poursuivons et déployons cette transformation digitale sur l'ensemble de nos activités - pose de pylônes 4/5G, déploiement de la fibre optique, gestion de bornes électriques, vidéosurveillance ... - pour toujours plus de confort dans nos interventions et d'excellence opérationnelle."

Capitalisation sur les bonnes pratiques et les expertises

Le projet s'est concrétisé par la mise en place d'un hub digital : un store d'applications métiers à disposition des collaborateurs à partir de leur smartphone, assurant une remontée d'informations optimale sur les projets en cours. Par exemple, l'application "éclairage public" donne accès à plusieurs modules, comme l'installation des équipements techniques - candélabres,?armoires - ou les formulaires d'intervention maintenance (photos, mesures...).

Les formats des rapports sont paramétrés selon les besoins des clients.