Spie actif dans la valorisation du patrimoine français

(Boursier.com) — La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, participe à la valorisation et la réhabilitation du patrimoine français. En Champagne-Ardenne, elle prend part à la restauration et la mise en lumière d'un pressoir de 1890. Une mission complexe en raison des contraintes architecturales.

Un service de proximité en faveur de la valorisation du patrimoine régional

Habituée aux travaux de réhabilitation, la division Tertiaire de SPIE Industrie et Tertiaire prend régulièrement part à des projets soumis à de fortes contraintes architecturales. Elle est aujourd'hui reconnue pour son savoir-faire sur ce type de réalisations. Dernier projet en date : la réalisation du lot électricité dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien pressoir de la maison Pommery à Aÿ Champagne (51).

"Une partie de la réhabilitation a été effectuée par des entreprises de la région. Notre ancrage local et notre expertise en génie électrique ont été déterminants pour répondre aux exigences de ce chantier unique et aux contraintes imposées par ce bâtiment du XIXème siècle", précise Yann Duvivier, responsable d'affaires chez SPIE.

Un défi technique pour sublimer par la lumière les bâtiments historiques

En collaboration avec l'Atelier Audibert, spécialiste de la conception lumière, la division Tertiaire a créé et installé l'éclairage. Il constitue un atout clé du bâtiment qui capte l'oeil du visiteur grâce à un jeu de lumières. Pour cela, les équipes ont eu recours à de nombreuses techniques et typologies d'installations comme :

-La réalisation d'un lustre sur mesure, constitué de 160 bulles de verre en référence au champagne avec différents effets réalisés par un artisan verrier et ensuite équipées de LED ;

-La mise en oeuvre de 150m(2) d'écrans LED souples, pilotés par programmation derrière un bardage transparent ;

-L'intégration d'une centaine de points lumineux dans les espaces extérieurs : bétons brossés, marches, bancs, espaces verts, menuiseries ;

-L'intégration de LED découpées sur place dans des plafonds bois.

"Nous avons conçu un parcours sensoriel pour une découverte inédite de ce patrimoine. Les contraintes du bâti imposaient des techniques et des interventions spécifiques que les équipes de SPIE ont minutieusement réalisées permettent ainsi de sublimer notre patrimoine régional", indique Victor Canchon, directeur de Pressoria.