Spartoo : projet d'introduction en bourse

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente de chaussures et d'articles de mode sur Internet en Europe, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro I. 21-028 en date du 4 juin 2021.

Il s'agit de la première étape du processus d'introduction en bourse de Spartoo sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : "Nous sommes convaincus que la Bourse nous permettra d'accélérer notre stratégie de croissance durable, bâtie depuis 2006 sur la transparence, l'indépendance et l'impact sociétal, des marqueurs forts et constitutifs de notre culture d'entreprise partagée par nos 410 collaborateurs de 26 nationalités. Plus précisément, ce projet répond à notre volonté de renforcer notre proposition sur l'offre fashion, dont la chaussure, segment historique sur lequel nous avons bâti notre leadership, tout en développant l'offre vers de nouveaux segments, tels que la décoration d'intérieur. C'est aussi l'opportunité d'accroître davantage la notoriété de la marque Spartoo pour capitaliser sur la solide dynamique actuelle de l'e-commerce et le besoin de digitalisation des magasins physiques. Proposant l'un des plus larges choix d'articles de mode dans plus de 30 pays en Europe, et maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, dont le transport, la logistique et le service client, Spartoo est idéalement positionné pour écrire un nouveau chapitre de son développement ambitieux. Avec plus de 3 millions de paires de chaussures vendues en 2020 et une audience de 14 millions de visiteurs uniques par mois sur notre site marchand, nous demeurons plus que jamais fidèles à notre engagement historique, celui d'offrir aux consommateurs le plus vaste choix de produits fashion en Europe à un prix attractif tout en maintenant un très haut niveau de satisfaction client. Ce projet d'introduction en bourse répond en tout point à notre volonté d'accélérer la croissance en associant de nouveaux actionnaires, prêts à participer à nos côtés à une aventure humaine qui s'annonce passionnante."