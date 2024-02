Soutenu par Siparex ETI, Winncare annonce avoir signé une exclusivité pour l'acquisition de la société Scemed

(Boursier.com) — L 'acquisition de Scemed, l'un des principaux fabricants et distributeurs français d'équipements médicaux de transfert et d'hygiène, représenterait la 3ème opération de croissance externe structurante réalisée par Winncare depuis l'arrivée de Siparex ETI à son capital comme actionnaire majoritaire en 2021.

Le Groupe Winncare, présidé par Laurent Faugère, est l'un des leaders européens de la fabrication de matériel médical destiné à améliorer la vie des personnes en perte d'autonomie, et ceux qui en prennent soin (aidants, soignants). Le Groupe, présent sur deux marchés stratégiques (maintien à domicile et EHPAD), dispose d'une gamme complète de produits (matelas et coussins thérapeutiques pour prévenir les escarres, objets connectés et coussins releveurs pour gérer la chute, lits médicalisés, systèmes de transferts, etc.) et services.

Ce portefeuille large a été renforcé ces dernières années, tant par croissance organique que par acquisitions. Avec 5 filiales commerciales en France, Espagne, Danemark, Pologne et au Royaume-Uni ainsi que 9 unités de production (France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne et Tunisie), Winncare se positionne désormais comme le leader européen sur son secteur. Le Groupe a doublé de taille depuis l'entrée de Siparex ETI au capital, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 MEUR, et emploie près de 800 collaborateurs.