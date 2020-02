Sopra Steria : la hausse du résultat net part du groupe ressort à 28,1% à 160,3 ME

Sopra Steria : la hausse du résultat net part du groupe ressort à 28,1% à 160,3 ME









Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Sopra Steria annonce une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 8,3% à 4.434 ME. La croissance organique du chiffre d'affaires est de 6,5%. l'augmentation de 15,1% du résultat opérationnel d'activité à 354,3 ME est à souligner, soit un taux de marge de 8% (7,5% en 2018). La hausse du résultat net part du groupe ressort à 28,1% à 160,3 ME.

Le Flux net de trésorerie disponible est de 229,3 ME (173,1 ME en 2018), représentant un taux de transformation de 51% du résultat opérationnel d'activité en cash (50% en 2018)

Situation Financière au 31 décembre 2019

Le flux net de trésorerie disponible s'est élevé à 229,3 ME (173,1 ME en 2018), ce qui traduit une amélioration du taux de transformation du résultat opérationnel d'activité en flux de trésorerie à 51% (50% en 2018), confirmant la tendance orientée à la hausse depuis 2015. Cette performance s'explique notamment par une diminution de 6 jours du délai moyen de règlement des comptes clients.

La dette financière nette, s'est établie à 513,9 ME, en diminution de 17% par rapport au 31 décembre 2018. Elle représentait 1,26 fois l'EBITDA pro forma 2019 avant impact IFRS 16 (covenant financier fixé à 3 fois max.).

Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 2,40 euros par action (1,85 euro au titre de l'exercice 2018).

Ambition moyen terme

La stratégie de Sopra Steria s'articule autour d'un projet indépendant et créateur de valeur durable, reposant sur la conquête, la valeur ajoutée et la différenciation, notamment au travers d'une activité d'édition de software et d'une contribution spécifique aux enjeux européens de souveraineté numérique. Dans ce cadre et compte tenu des conditions de marché actuelles, le Groupe a pour ambition d'améliorer de façon progressive et continue sa performance. Dans un marché dynamisé par la transformation digitale, il vise sur le moyen terme une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 10% et un flux de trésorerie disponible compris entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

Objectifs 2020

Croissance organique du chiffre d'affaires entre +3% et +5% ; Taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration ; Flux net de trésorerie disponible supérieur à 180 ME.