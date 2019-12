Somfy : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L'Assemblée générale extraordinaire, réunie le 3 décembre à Cluses, au siège social de Somfy, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote.

Les actionnaires ont ainsi approuvé plusieurs modifications statutaires relatives à la possibilité et aux modalités d'élection de représentants des salariés au sein du Conseil de Surveillance, à la mise en harmonie des statuts avec les lois du 22 mai 2019 (loi Pacte) et du 19 juillet 2019 (loi Soilihi) et à la faculté pour le Conseil de Surveillance de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite.