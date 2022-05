Somfy : flambe, va rejoindre le 'MSCI Global Small Cap Index'

(Boursier.com) — Somfy tient la vedette en cette fin de semaine sur le marché parisien avec un titre qui flambe de 11,8% à 136,6 euros. La raison de cette envolée ? La prochaine intégration du groupe savoyard dans le 'MSCI Global Small Cap Index'. Outre le groupe spécialisé dans la motorisation, l'automatisation des ouvertures de l'habitat et du bâtiment, Antin Infrastructure Partners, Faurecia, Maurel et Prom, Orpea, Waga Energy et Wavestone vont également rejoindre l'indice. En revanche, Collectis et Guerbet vont en sortir. Les changements prendront effet à la clôture des marchés le 31 mai.