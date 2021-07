Solvay : Pascal Chalvon Demersay nommé responsable des affaires gouvernementales

(Boursier.com) — Solvay a nommé Pascal Chalvon Demersay au poste de Chief Sustainability and Government Affairs Officer, à partir du 1er juillet 2021. L'intégration des responsabilités d'affaires publiques et de développement durable reflète le réel engagement de Solvay envers son ambitieux programme Solvay One Planet.

"Les entreprises qui ne sont pas sérieuses en matière de durabilité sont tout simplement vouées à disparaître", a commenté Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Pascal apporte une expérience et une crédibilité industrielle solide, ainsi qu'une vision inspirante qui contribuera à renforcer notre positionnement dans le monde."

M. Chalvon Demersay a été l'architecte et le moteur de Solvay One Planet, le programme de développement durable 2030 du groupe, qui fait partie intégrante de sa stratégie de croissance, G.R.O.W.

"Je suis honoré de prendre la responsabilité des affaires gouvernementales, car je pense que la combinaison de la durabilité et des affaires publiques doit contribuer à renforcer le positionnement de notre groupe, et nous encourager à accélérer et à intensifier notre démarche interne de durabilité", a déclaré Pascal Chalvon Demersay.

Dans ses nouvelles attributions, M. Chalvon Demersay succède à Alexis Brouhns, qui prend sa retraite après plus de 16 ans à la tête des affaires publiques du groupe et au terme d'une carrière remarquable dans le service public, où il a occupé plusieurs postes politiques et diplomatiques de haut niveau au sein des institutions belges et européennes.

Pascal Chalvon Demersay est diplômé de l'École polytechnique de Paris. Il a commencé sa carrière en 1990 en tant que responsable de site et a occupé plusieurs postes de direction sur différents continents. En 2007, il a rejoint Bluestar Silicones, qui a intégré l'ancienne activité silicones du groupe Solvay, et en est devenu le CEO en 2010. En juillet 2015, il a été nommé président de Solvay Energy Services, et a été nommé Chief Sustainability Officer en 2016.