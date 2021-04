Solutions 30 rechute violemment, Muddy Waters en remet une couche

Solutions 30 rechute violemment, Muddy Waters en remet une couche









(Boursier.com) — Solutions 30 replonge de 13,5% à 12,2 euros en ce milieu de semaine. Les résultats de l'investigation indépendante menée par le cabinet Deloitte, avec l'appui de Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité n'ont pas calmé Muddy Waters. Loin s'en faut. Alors que les travaux menés par les experts n'ont pas permis d'identifier "d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé", le fonds activiste estime, au contraire, que les travaux des deux cabinets "contiennent des détails accablants sur Solutions 30 et sa manipulation de l'enquête".

Dans une lettre ouverte adressée au patron de S30, Carson Block, le fondateur du fonds, explique "qu'ils ne font rien pour dissiper nos préoccupations concernant les liens multiples et persistants de S30 avec des individus associés au crime organisé et au blanchiment d'argent. Nous demandons aux autorités chargées de l'application des lois d'enquêter sur Solutions 30, ainsi que sur les personnes et entités de son réseau. Les liens répétés de S30 avec des personnes aussi douteuses sont le résultat soit d'une série de coïncidences malheureuses, soit d'un choix".

What do you get when $S30.FP creates confusion by engaging 2 firms (one of which has unusual conflicts), gives them narrow scopes of review, and pays them to "investigate"? Quite a lot actually - including smoking guns and substantial agreement with MW! https://t.co/8rXrYpemq4 — MuddyWatersResearch (@muddywatersre), via Twitter

"Bien que nous poursuivions nos investigations sur le réseau d'entités et de personnes dans l'orbite de S30, le but de cette lettre est de mettre en évidence les nombreux problèmes matériels que les lettres de Deloitte et DK identifient (souvent 'enfouis à l'intérieur'), y compris ce que nous, Américains, appelons les "smoking guns". Nous espérons que S30 répondra publiquement, car une telle transparence profiterait à toutes les parties prenantes".

Et Carson Block de rajouter : "Bien que Deloitte et DK aient confirmé certains détails alarmants, il y a également des oublis et des erreurs manifestes dans leurs analyses. Le fait que ces rapports identifient de tels problèmes est un petit miracle, étant donné la manipulation par S30 des enquêtes évidentes, les champs d'application étroits et divisés des enquêtes, et ce qui semble, d'après leurs rapports, être un fort désir de leur part de vous protéger, vous et S30".

La bataille ouverte entre Muddy Waters et la direction de S30 n'est pas prête de prendre fin.