Solutions 30 alerte l'AMF et porte plainte au pénal pour diffusion d'informations fausses et trompeuses

(Boursier.com) — Depuis quelques jours, Solutions 30 fait l'objet "d'une campagne de déstabilisation via l'utilisation de procédés malhonnêtes et déloyaux. Cette campagne s'appuie notamment sur la diffusion d'un prétendu rapport, anonyme de surcroit, circulant à l'étranger et désormais relayé en France là où la société est cotée" déclare la direction.

"Les très nombreuses informations erronées véhiculées par ce document ont pour seul but de porter atteinte à la crédibilité d'une entreprise en forte croissance et aux fondamentaux solides. Ces allégations sont utilisées de manière publique par le fonds activiste Muddy Waters qui trouve là l'occasion de tirer profit des positions qu'il a prises sur le titre.

Dans un souci constant de transparence, la société a répondu aussitôt aux très nombreuses questions soulevées dans le prétendu rapport afin de mettre un terme à toutes les suspicions que ces attaques avaient vocation à faire naître : https://www.solutions30.com/transparency/".

Solutions 30 a d'ores et déjà alerté l'Autorité des Marchés Financiers et vient de mandater le cabinet August Debouzy pour porter plainte auprès du Parquet National Financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.