Solocal : publication préliminaire

(Boursier.com) — Solocal a fait part ce vendredi d'un recul de 27,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre, mais a expliqué avoir enregistré des "signes de reprise progressive" de son activité depuis la levée de mesures de confinement le 11 mai en France. Le groupe a indiqué que son Ebitda récurrent était attendu entre 82 et 87 millions d'euros pour le premier semestre, soit en croissance de 2% à 9% sur un an à périmètre comparable. Le taux de marge d'Ebitda récurrent devrait ainsi ressortir entre 33,5% et 35,5%, en hausse de 6 à 8 points par rapport au premier semestre 2019.

Solocal publiera ses résultats semestriels détaillés le 28 juillet prochain.