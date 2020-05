Solaire Box : succès d'une levée de fonds de 1,4 ME

Solaire Box : succès d'une levée de fonds de 1,4 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Solaire Box, spécialisée dans la construction de maisons en bois écologiques, annonce le succès d'une levée de fonds en pré-série A d'un montant de 1,4 million d'euros, réalisée auprès de fonds d'investissements et de personnes privées.

De nouveaux actionnaires ont participé à ce second tour de table, rejoignant les actionnaires historiques de Solaire Box : le fonds d'investissement AVIVA Impact Investing, Inter Invest Capital, ainsi que des actionnaires particuliers, notamment via la plateforme Sowefund, spécialiste des levées de fonds participatives.

Le montant de la levée inclut notamment une enveloppe de 600.000 euros apportée par Inter Invest Capital à destination du développement de la filiale de Solaire Box implantée aux Antilles et en Guyane depuis 2017.