Sofinnova Partners annonce la vente de Corvidia Therapeutics à Novo Nordisk

(Boursier.com) — Sofinnova Partners, un des leaders du capital-risque en Europe, spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, avec des bureaux à Londres et Milan, annonce aujourd'hui la vente de Corvidia Therapeutics à Novo Nordisk, pour un montant total de 2,1 milliards de dollars, avec un paiement initial de 725 millions de dollars.

Corvidia, une spin-off d'AstraZeneca, est une société de biotechnologie actuellement en stade clinique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies transformatives pour les maladies cardio-rénales. Sofinnova Partners était le seul investisseur financier en 2015 et est resté l'actionnaire le plus important tout au long du développement de la société.

Sofinnova Partners a contribué au recrutement de l'équipe de direction de Corvidia, en particulier à l'arrivée en 2016 de Sylvie Grégoire, entrepreneure et dirigeante reconnue du secteur pharmaceutique, pour présider le Conseil d'administration, et de Marc de Garidel en 2018 en tant que PDG. Avant de rejoindre Corvidia, Marc de Garidel était le PDG d'Ipsen, un laboratoire pharmaceutique français coté.

Graziano Seghezzi, Managing Partner chez Sofinnova Partners, commente : "Cette acquisition illustre de façon exemplaire la stratégie de Sofinnova Partners qui investit tôt, dès l'amorçage, jusqu'à la sortie. Nous sommes particulièrement fiers de la qualité de l'équipe que nous avons contribué à constituer, et qui comprend des responsables reconnus tels que Marc de Garidel dont la contribution a été déterminante pour le développement de la société et pour cette opération".

Marc de Garidel, PDG de Corvidia, indique : "Sofinnova Partners a joué un rôle central dans le développement de notre entreprise, dès son démarrage, en s'appuyant sur son réseau international pour réaliser plusieurs recrutements-clés et sur sa vision stratégique pour développer sur la base de nos travaux scientifiques des thérapies dans les maladies cardiovasculaires".