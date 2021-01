Sodify réalise sa 2ème acquisition d'envergure à Londres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de gestion SOFIDY, premier gestionnaire indépendant sur le marché des SCPI, annonce l'acquisition d'un nouvel actif immobilier au coeur de Londres. Cette acquisition de taille, la deuxième pour SOFIDY sur le marché britannique, a été réalisée conjointement pour le compte des épargnants des SCPI IMMORENTE et EFIMMO. Elle confirme la stratégie d'acquisition paneuropéenne de la société de gestion qui compte poursuivre l'accélération de son développement en Europe en 2021.

Situé en bordure Nord de la City de Londres, dans un quartier d'affaires regroupant de grands cabinets d'avocats internationaux (Linklaters, Simmons & Simmons, Slaughter and May ...), l'actif immobilier acquis par SOFIDY est situé au 2 - 14 Bunhill Row (Londres). Construit en 1990, il déploie une surface de 7.231 m(2), répartie sur 5 étages et profite d'une vue dégagée sur le parc de la Honourable Artillery Company.

Le bâtiment est loué à l'University of Law Ltd. Sa situation privilégiée lui permet d'attirer notamment les étudiants étrangers et les intervenants externes travaillant à la City.

L'actif offre une sécurité locative de très longue durée (plus de 14 ans restant), un upside important sur le loyer actuel et un mécanisme avantageux d'indexation assurant une hausse minimum du loyer de plus de 10% tous les 5 ans.

Jean-Marc PETER, directeur général de Sofidy a déclaré : "Le Brexit et le re-confinement de la population britannique créent à court terme un climat d'incertitudes, mais aussi des opportunités sur le marché immobilier britannique. En tant qu'investisseurs de long terme, nous restons confiants en l'avenir. Les campagnes de vaccination prévues cette année devraient rapidement permettre au pays de renouer avec sa dynamique financière séculaire, et malgré le Brexit, nous sommes convaincus que Londres restera un centre d'affaires et un pôle éducatif international de 1er plan en Europe et dans le monde".

SOFIDY a été conseillé par Savills et Gibson Dunn.