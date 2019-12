Smartfooding group vient de boucler sa 2ème levée de fonds

(Boursier.com) — Le site e-commerce Smartfooding, leader de la vente par abonnement et de la livraison à domicile d'un catalogue unique de 1.500 produits alimentaires adaptés aux contraintes de près de 20 diètes spécifiques, a finalisé une deuxième levée de fonds à hauteur de 750 KE.

Cette opération va lui permettre d'accélérer son développement européen et de faire l'acquisition du site e-commerce Graine de Bonne Santé, spécialisé depuis 10 ans dans la distribution de produits bio à destination des bébés et jeunes enfants.

Cette acquisition lui permet par ailleurs de renforcer ses équipes et sa plateforme logistique en Normandie afin de mieux servir les besoins de sa base de clients en croissance continue...