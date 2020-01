Siparex Midcap prend une participation majoritaire au capital du Groupe Rondot

Siparex Midcap prend une participation majoritaire au capital du Groupe Rondot









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Siparex Midcap, accompagné par Initiative & Finance et Bpifrance, prend une participation majoritaire au capital du Groupe Rondot. Siparex accompagne l'équipe de management, animée par Louis Rondot, dans une nouvelle phase de développement du Groupe Rondot en conduisant une opération majoritaire à laquelle Initiative & Finance et Bpifrance sont associés.

Fondé en 1936 dans le Rhône et dirigé depuis 1971 par Louis Rondot, 3ème génération à la tête de l'entreprise, le groupe Rondot est un leader mondial sur le marché de niche de la conception, la fabrication et la commercialisation de pièces mécaniques et d'équipements électroniques destinés à l'industrie du verre creux.

Le Groupe commercialise une douzaine de familles de produits qui contribuent à l'amélioration de la productivité des lignes de production de verre creux à un stade critique du process, où le verre est en fusion et la fiabilité est donc primordiale. Le Groupe est implanté sur tous les continents au travers de ses filiales de distribution (90% du CA réalisé hors France) et s'appuie sur cinq sites de production en France et en Grande-Bretagne.

Sur un marché du verre en plein essor, du fait notamment de la réduction de l'utilisation des matériaux plastiques, le Groupe dispose d'une très forte notoriété reposant sur une réputation d'excellence pour ses produits et ses services. Le groupe a connu un fort développement depuis une dizaine d'années pour atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 40 ME en 2019.