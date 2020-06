Siparex cède sa participation dans EXSTO

(Boursier.com) — Siparex Midcap cède sa participation dans le groupe Exsto à l'occasion d'une opération de réorganisation du capital autour de son dirigeant Christophe Torrès et d'Ixo PE qui signe son entrée.

Basé à Romans-sur-Isère (Drôme), Exsto est un leader reconnu à l'international du moulage de polyuréthane et du travail de polymères à haute performance. Exsto évolue sur les marchés du subsea (protection des câbles sous-marins), de l'automobile ainsi qu'auprès d'une clientèle industrielle diversifiée pour des applications de niche.

Entré au capital d'Exsto en 2015, Siparex a accompagné Christophe Torrès dans la poursuite de l'internationalisation du groupe qui réalise 60% de son chiffre d'affaires de près de 40 ME en dehors des frontières.

Depuis 5 ans, Exsto a axé son développement notamment au Brésil où il a accru ses débouchés, et aux Etats-Unis avec une implantation renforcée. Exsto a également réalisé plusieurs croissances externes dont l'acquisition en Italie de Cervelatti, opération initiée et soutenue par Siparex grâce à sa présence à Milan, qui a permis de développer des synergies commerciales et technologiques importantes pour le groupe Exsto.

Grâce à une forte capacité d'innovation, Exsto s'est dans le même temps diversifié sur des marchés tels que les mines et les carrières, le mobilier urbain avec une proposition de valeur constamment fondée sur l'amélioration des performances techniques de ses clients.

Romain Boisson de Chazournes, Directeur Associé de Siparex Midcap, a déclaré : "C'est dans un esprit de confiance mutuelle que nous avons eu le plaisir d'accompagner Exsto et Christophe Torrès dans des étapes clés de développement et d'internationalisation de son groupe. Exsto dispose de tous les atouts pour poursuivre son parcours d'innovation et de consolidateur de son secteur. Cette opération de cession, qui a pu se concrétiser en dépit de la période récente affectée par le Covid, contribue significativement à la performance du fonds Siparex Midcap2 qui affiche à date un multiple moyen de sur cessions proche de 2,5x".