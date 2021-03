+Simple et MADP Assurances inaugurent un nouveau partenariat

Crédit photo © Reuters

+Simple, acteur leader du courtage en assurance pour les PME et les indépendants, et MADP Assurances, acteur de référence de l'assurance des métiers de la santé, inaugurent aujourd'hui un nouveau partenariat.

Cette nouvelle alliance fait notamment suite au rachat par +Simple en 2020 d'April Entreprise Est, acteur historique de l'assurance des métiers de la santé. Au moment de l'acquisition, l'activité d'April Entreprise Est représentait près de 5000 contrats d'assurance des professionnels de santé sur tout le territoire national.

(Boursier.com) — Pour porter leur ambitieux projet de développement sur le secteur, +Simple et MADP ont décidé d'associer leur savoir-faire assurantiel en co-construisant une nouvelle offre adaptée aux besoins des professionnels de santé, notamment à ceux des pharmaciens.

Cette offre innovante sera distribuée par la plateforme numérique de +Simple, par le réseau de distribution historique de MADP ainsi que par un réseau de 4.500 courtiers indépendants animé par +Simple.

Assurtech créée en 2015 par Eric Mignot, Salah Hamida et Anthony Jouannau, +Simple vise depuis sa création à s'appuyer systématiquement sur le savoir-faire et l'expertise des meilleurs spécialistes de ses métiers cibles, afin de simplifier la souscription des assurances pour le plus grand nombre de professionnels.

Société d'Assurance Mutuelle créée en 1890 par des pharmaciens, MADP Assurances poursuit sa stratégie de diversification de son offre à destination des professionnels de santé. Elle partage ainsi son expertise et son savoir-faire avec une assurtech de référence dans la distribution.