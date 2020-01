Simango lève 1,2 ME

(Boursier.com) — Simango annonce lever 1,2 ME afin de déployer ses solutions de formation en réalité virtuelle dans tous les hôpitaux français.

La startup rennaise créée par un médecin et spécialiste de la formation voit l'entrée à son capital des fonds bretons West Web Valley et Breizh Up et de plusieurs Business Angels.