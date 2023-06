SII : publication saluée

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, SII grimpe de 5,7% à 53,9 euros, les investisseurs saluant le solide exercice de la société informatique. Le groupe a dégagé sur son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel qui dépasse pour la première fois les 100 ME, à 100,7 ME (+27% par rapport à l'exercice précédent), matérialisant une marge opérationnelle record de 9,8%. Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s'établit à 80,5 ME (+35%), soit une marge nette de presque 8%. SII proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 21 septembre 2023, le versement d'un dividende d'un montant de 0,50 euro par action.

Dans le contexte actuel en manque de visibilité, SII anticipe sur l'exercice en cours une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8 et 12% pour le premier semestre. Le groupe SII ambitionne également de maintenir son niveau de marge opérationnelle entre 9% et 10% sur ce premier semestre. Les objectifs annuels seront précisés lors de la publication des résultats semestriels, en fonction des évolutions conjoncturelles.

Portzamparc ('achat') évoque une nouvelle publication de grande qualité de SII qui est parvenu à faire progresser ses marges alors qu'il attendait une consolidation sur la base très élevée de l'exercice précédent.