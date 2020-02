Signaux Girod : légère croissance en début d'exercice

(Boursier.com) — Le groupe Signaux Girod affiche un chiffre d'affaires de 26,5 millions d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2019-2020. Il progresse de 4,3% sur un an et le groupe précise que sa principale activité dans la signalisation en France est conforme aux attentes avec une tendance qui semble se confirmer sur le second trimestre.

"Le niveau de chiffre d'affaires consolidé bénéficie de l'impact préélectoral favorable en France et correspond aux perspectives de cet exercice", commente le groupe.