Signature du contrat stratégique de la filière Solutions Industries du Futur

(Boursier.com) — Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, et Alexandre Saubot, président du comité stratégique de filière et de l'Alliance pour l'industrie du Futur (AIF), signeront ce lundi 6 septembre dans le cadre du salon Global Industrie à Lyon (69) le contrat stratégique de la filière Solutions Industries du Futur (S-I-F).

La filière regroupe les secteurs des machines et solutions industrielles intelligentes (mécanique, électrique, électronique, numérique...) ainsi que l'offre digitale. Elle est constituée de 32.000 entreprises, emploie aujourd'hui 500.000 personnes en France et tient la 3ème place en termes de PIB industriel.

Cette offre de solutions, regroupant l'ensemble des transformations des systèmes de production offertes par les nouvelles technologies, est fondamentale pour la transformation technologique des filières industrielles vers l'industrie du futur et dans la montée en gamme et la compétitivité de l'ensemble du tissu industriel national.

Agnès Pannier-Runacher remettra également à cette occasion des trophées "Vitrines Industrie du Futur", qui distinguent des projets industriels remarquables et inspirants.