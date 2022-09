SFR Business complète sa gamme de technologies IoT cellulaires

(Boursier.com) — A l'occasion du SIDO à Lyon du 14 au 15 septembre consacré à l'Internet des Objets, l'Intelligence Artificielle et la robotique, SFR Business lance une nouvelle offre de connectivité basse consommation longue portée, basée sur la technologie LTE-M.

Premier opérateur à avoir proposé le NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things) pour les objets connectés en France, SFR Business ajoute le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines) à sa gamme de solutions de connectivité cellulaire IoT. Opérateur multiconnectivité, SFR Business apporte une réponse à la fois pérenne et complète à l'ensemble des cas d'usages de l'Internet des Objets.

S'agissant de la pérennité, le 3GPP, organisme de référence pour la normalisation des télécommunications cellulaires fait du LTE-M comme du NB-IoT un standard mondial, déjà inclus dans la norme 5G.

Technologies bas-débit complémentaires, le LTE-M et le NB-IoT présentent chacune des particularités pour répondre au mieux aux besoins des clients : mobilité, débit, latence, consommation énergétique ou pénétration dans les bâtiments.

Du renfort

La technologie LTE-M vient ainsi renforcer l'offre de réseaux bas débit proposée par SFR Business pour répondre aux attentes des entreprises et collectivités. Sa faible latence, son débit plus élevé et sa meilleure gestion de la mobilité répondent par exemple aux besoins nécessitant des échanges de données plus importants ou un suivi en temps réel d'objets utilisés en mobilité.

Déployée sur le réseau 4G existant de SFR, la technologie LTE-M de SFR Business permet de bénéficier des mécanismes d'authentification forte et de cryptage des cartes SIM LTE afin de garantir une fiabilité et une sécurité optimales des données clients transitant sur les réseaux SFR.

SFR Business propose à ses clients de gérer l'ensemble de leurs objets IoT (4G, 5G, NB-IoT, LTE-M) dans un extranet dédié, leur permettant de visualiser leur consommation, leur localisation, d'être alerté en cas de comportement anormal et de modifier leur configuration de façon autonome.

En France, le réseau LTE-M de SFR couvre déjà plus de 80% de la population et a pour objectif d'atteindre 99% de la population d'ici la fin de l'année 2022. Des accords de roaming seront prochainement mis en place avec des opérateurs étrangers afin de proposer aux clients une couverture internationale.