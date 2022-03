Sensorion participera à une 'rencontre investisseurs' le 30 mars

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce la participation de Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion à la conférence "H.C. Wainwright Gene Therapy and Gene Editing Virtual Conference", une rencontre investisseurs qui se tiendra virtuellement le 30 mars 2022

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, participera à une table ronde intitulée "Ouvrir la voie à la restauration de l'audition grâce à la thérapie génique" ("Unlocking the path to hearing restoration with gene therapy") lors de la conférence "H.C. Wainwright Gene Therapy and Gene Editing Virtual Conference" qui se tiendra virtuellement le 30 mars 2022. En outre, Nawal Ouzren sera disponible pour des rencontres individuelles tout au long de la conférence.

Date : Mercredi 30 mars 2022

Présentation : 19h - 19h45 CET (13h - 13h45 EDT)

Evènement : H.C. Wainwright Gene Therapy and Gene Editing Virtual Conference.