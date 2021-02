Semi-conducteurs : Renesas s'offre Dialog Semiconductor pour 4,9 MdsE

(Boursier.com) — Les choses n'ont pas traîné. Quelques heures après avoir confirmé l'existence de discussions entre les deux groupes, Renesas Electronics Corporation et Dialog Semiconductor ont trouvé un accord dans le cadre duquel le groupe nippon va mettre la main sur son homologue allemand pour environ 4,9 milliards d'euros.

Renesas a offert 67,50 euros par action en numéraire pour reprendre sa cible, soit une prime d'environ 20% sur le cours de clôture de Dialog Semiconductor vendredi soir à Francfort. Un titre qui affichait une hausse de 25% depuis le début de l'année avant cette annonce. L'acquisition des technologies de faible puissance et de l'expertise en connectivité de Dialog, centrées sur ses circuits intégrés à signaux mixtes, ajoute des lignes de produits complémentaires au groupe et renforce l'empreinte mondiale de Renesas sur les grands marchés à forte croissance dans les domaines de l'IdO, de l'industrie et de l'automobile, souligne la firme japonaise.

"Dialog possède une forte culture de l'innovation ainsi que d'excellentes relations avec ses clients et dessert des secteurs en pleine croissance, notamment l'IdO, l'industrie et l'automobile. En réunissant l'équipe talentueuse et l'expertise de Dialog au sein de Renesas, nous allons accélérer l'innovation pour les clients et créer une valeur durable pour nos actionnaires", affirme Hidetoshi Shibata, PDG de Renesas.

Renesas s'attend à ce que la transaction soit relutive sur sa marge brute ajustée et son EBITDA dès la clôture de l'opération, espérée d'ici la fin 2021.