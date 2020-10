Segro poursuit son expansion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acteur historique des parcs d'activités en Île-de-France, SEGRO poursuit son expansion... Après les acquisitions en 2019 des sites de Taverny, Alfortville-Choisy-le-Roi, Massy, Collégien et Roissy-en-France (pour un total de 48.000 m(2), deux en activité et trois en développement), SEGRO livre les nouveaux projets : SEGRO Park Massy et SEGRO Park Roissy - SEGRO Park Collégien ayant été livré en juin dernier -, portant ainsi son portefeuille de parcs d'activités à plus de 220.000 m(2) en Île-de-France.