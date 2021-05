Seeq : tour de financement de série C de 50 M$

(Boursier.com) — Seeq annonce un tour de financement de série C de 50 millions de dollars mené par Insight Partners Insight Partners rejoint Saudi Aramco Energy Ventures, Altira Group, Chevron Technology Ventures, Cisco Investments et Second Avenue Partners pour financer l'expansion des produits et marchés de Seeq.