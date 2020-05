Secteur minier : une piste ancienne qui a de l'avenir...

Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — Contrairement aux apparences, l'investissement dans les mines pourrait constituer une idée d'avenir selon Amiral Gestion. Si le secteur minier semble pour beaucoup "appartenir au passé", il est important de souligner que cette industrie répond à des besoins essentiels à l'ère du numérique et de l'énergie renouvelable, estime l'établissement.

Selon Amiral Gestion, investir dans une société minière a de l'avenir compte tenu des facteurs macro et microéconomiques actuels. Certes, l'historique de l'industrie est peu flatteur, mais, à la suite de la crise de 2015, les restructurations se sont enchaînées, les bilans se sont assainis et les budgets d'exploration et de développement ont progressivement été réduits. En parallèle, sur fond de pression environnementale et sociale, la réalisation de projets miniers s'allonge, se complexifie et les coûts augmentent : De quoi tarir l'offre de manière radicale...

Pourtant face aux nouveaux besoins en énergie renouvelable et en batteries rechargeables, le secteur minier, avec une préférence pour l'or, le cuivre ou le palladium, présente une configuration attractive à moyen, long terme selon Amiral Gestion.

De plus en étudiant le ratio des capitalisations boursières sur les bénéfices, le secteur minier n'a jamais été aussi peu cher comparativement à l'indice américain S&P500 ! Amiral Gestion estime qu'en sortie de crise, l'inflation pourrait faire son grand retour en raison des politiques monétaires généreuses et autres plans de relance dispendieux et qu'il ne serait pas étonnant de voir apparaître des taux d'intérêt réel durablement négatifs favorable à l'or...