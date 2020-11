Secteur agricole : du nouveau !

Secteur agricole : du nouveau !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur agricole français se voit doté d'un nouvel outil pour favoriser et accélérer sa transition numérique tout en valorisant les données agricoles. La société Agdatahub, nouvellement créée et détenue majoritairement par les acteurs agricoles rassemblés au sein d'API-Agro, opère les activités de plateforme Saas (Software as a Service) permettant aux acteurs de l'écosystème d'échanger et de valoriser leurs données agricoles en toute sécurité.

La levée de 2,5 ME, auprès d'API-Agro (et ses actionnaires historiques tous issus du secteur) et de la Banque des Territoires, permettra d'accélérer le développement de la plateforme et de l'inscrire davantage dans la vision d'un RGPD de la donnée agricole...