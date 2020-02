Seaver annonce une nouvelle levée de fonds de 1,5 ME

Seaver annonce une nouvelle levée de fonds de 1,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Seaver, start-up normande spécialiste des équipements connectés pour le suivi de l'entraînement des chevaux, signe une nouvelle levée de fonds de 1,5 millions d'euros auprès de Peiker Consumer Electronics Evolution GmbH.

Fondée en 2016 par Zakaria Antar et Pierre-Yves Lalo, Seaver est née du souhait de faire profiter aux sports équestres des mêmes avancées technologiques dont bénéficient de nombreux sports. La start-up s'est donc donnée pour mission d'apporter une aide constructive et pédagogique aux cavaliers et leurs entourages en développant la première sangle connectée permettant de mesurer les performances et la santé du cheval au travail.

Cet outil connecté 4 en 1 est le plus perfectionné du marché pour le suivi de l'entraînement des chevaux. Il permet de visionner en temps réel toutes les informations sur le cheval : cardio, locomotion, sauts et vitesse

La start-up avait déjà levée près de 2 millions d'euros en novembre 2018 auprès de GO Capital, de Normandie Participation, de Crédit Agricole Normandie, de Normandie Business Angels, d'Horse Angels et d'investisseurs privés.

Avec cette nouvelle opération, Seaver s'est fixé pour objectif d'accélérer son développement afin de lancer prochainement sur le marché la seconde génération d'objets connectés pour les sports équestres. Ces nouveaux produits, inspirés de la première génération et des retours utilisateurs, ont pour ambition de faire entrer les objets connectés dans la routine quotidienne des cavaliers...